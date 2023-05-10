Илон Маск обвинил WhatsApp в ненадёжности

Миллиардер прямо в своём Twitter-аккаунте опубликовал пост: «WhatsApp нельзя доверять». Произошло это в виртуальной беседе с пользователем Foad Dabiri, который привлёк внимание Маска, опубликовав доказательство того, что мессенджер активировал микрофон его устройства во время сна.

Данный инцидент стал особенно интересным на фоне недавних сообщений о введении новой функции конфиденциальности в WhatsApp. Она, якобы, призвана обеспечить пользователям больший контроль над своими данными и улучшить защиту личной информации.

К слову, Илон Маск является ярым сторонником альтернативных мессенджеров, таких как Signal. Вероятнее всего, не последнюю роль в его выборе играет тот факт, что они предлагают куда большую безопасность и защиту конфиденциальности.