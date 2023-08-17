Илон Маск ограничил трафик из соцсети Х на сайты, которые не нравятся лично ему

Илон Маск ограничил трафик из соцсети Х на сайты, которые не нравятся лично емуЭто может повлиять на рекламные доходы изданий
Соцсеть Х (бывший Twitter) замедлила скорость при переходе пользователей из ресурса на сторонние сайты, которые ранее критиковал Илон Маск. Например, чтобы перейти на сайт газеты The New York Times пользователю придётся ждать не менее 5 секунд, что потенциально влияет на доход ресурсов от рекламы бизнеса.
Газета The Washington Post, проводившая тест скорости при переходе по ссылкам из Х, заявила, что это не техническая проблема. Маск попросту замедлил скорость перехода на сайты, которые не нравятся лично ему по тем или иным причинам. В число таких ресурсов, кроме The New York Times, попали Reuters, Instagramи Facebook, Bluesky, Threads, Substack.
В силу замедления скорости перехода по ссылкам страдает посещаемость сайтов, поскольку пользователи зачастую не будут ждать 5 или более секунд для посещения сайта. А от этого зависят рекламные доходы этих изданий.