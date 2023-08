Илон Маск ограничил трафик из соцсети Х на сайты, которые не нравятся лично ему

Газета The Washington Post, проводившая тест скорости при переходе по ссылкам из Х, заявила, что это не техническая проблема. Маск попросту замедлил скорость перехода на сайты, которые не нравятся лично ему по тем или иным причинам. В число таких ресурсов, кроме The New York Times, попали Reuters, Instagramи Facebook, Bluesky, Threads, Substack.

В силу замедления скорости перехода по ссылкам страдает посещаемость сайтов, поскольку пользователи зачастую не будут ждать 5 или более секунд для посещения сайта. А от этого зависят рекламные доходы этих изданий.