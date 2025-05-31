Илон Маск представил собственный мессенджер XChat

Функция распространяется среди бета-тестеров, однако платные подписчики X уже имеют доступ к ограниченной версии зашифрованных сообщений. Эту информацию подтвердил и инженер Х по реверсингу Нима Оуджи. По его словам, новая система обмена сообщениями готова к развёртыванию.

По информации портала TechCrunch, XChat должен стать более надёжной версией прямых сообщений DM, которая была встроена ещё в Twitter. Среди известных функций XChat значатся групповые чаты, сквозное шифрование, режим исчезновения сообщений, возможность отмечать сообщения как непрочитанные, а также обмен файлами. Кроме того, сообщения будут защищены четырёхзначным кодом.

Накануне анонса XChat представители X сообщили об остановке работы над расширением функционала и шифрованием DM, поскольку интерфейс этого сервиса обмена сообщениями устарел.

«За годы, прошедшие с момента покупки Twitter, Маск неоднократно говорил о своих намерениях создать сервис обмена сообщениями, подобный Signal, встроенный в X. Если XChat действительно готовится к публичному использованию, то эта новость может означать, что Маск решил реализовать эту цель», — сказано в материале источника.