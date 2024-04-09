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Приложения
Опубликовано 09 апреля 2024, 14:01
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Илон Маск признал, что его посты в Twitter могли навредить компании

И не только
Из показаний, опубликованных в понедельник The Huffington Post, стало известно, что Илон Маск признал, что его сообщения на платформе X, ранее известной как Twitter, могли причинить финансовый вред компании в долгосрочной перспективе. Миллиардер также признал, что имеет «ограниченное понимание» судебного иска, по которому он давал показания.
Илон Маск признал, что его посты в Twitter могли навредить компании
© Claudio Schwarz

22-летний Бен Броди подал в прошлом году на Маска в суд за клевету, утверждая, что Маск продвигал теорию заговора, которая ложно идентифицировала Броди как участника драки между двумя крайне правыми группами в Орегоне. Адвокаты Маска неоднократно просили судью оставить конфиденциальность практически двухчасового свидетельства Маска, но эти запросы были отклонены.

На одном из этапов депозиции Маску задали вопрос о его приобретении Twitter и как это повлияло на его использование сайта. Маск ответил, что считает, что его посты «практически не изменились до и после приобретения». Однако он признал, что поддерживание такой позиции, скорее всего, причинило компании больше вреда, чем пользы.

Маск также признал, что владеет аккаунтом @ermnmusk, на котором он играет роль своего собственного сына. Он также ясно выразил мнение, что не считает Броди, который был вынужден покинуть свой дом, «значительно пострадавшим» из-за ложных обвинений, которые он помог распространить.

Источник:The Huffington Post
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TWITTER
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#Илон Маск
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#приложение
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#суд