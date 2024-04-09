Илон Маск признал, что его посты в Twitter могли навредить компании

22-летний Бен Броди подал в прошлом году на Маска в суд за клевету, утверждая, что Маск продвигал теорию заговора, которая ложно идентифицировала Броди как участника драки между двумя крайне правыми группами в Орегоне. Адвокаты Маска неоднократно просили судью оставить конфиденциальность практически двухчасового свидетельства Маска, но эти запросы были отклонены.

На одном из этапов депозиции Маску задали вопрос о его приобретении Twitter и как это повлияло на его использование сайта. Маск ответил, что считает, что его посты «практически не изменились до и после приобретения». Однако он признал, что поддерживание такой позиции, скорее всего, причинило компании больше вреда, чем пользы.

Маск также признал, что владеет аккаунтом @ermnmusk, на котором он играет роль своего собственного сына. Он также ясно выразил мнение, что не считает Броди, который был вынужден покинуть свой дом, «значительно пострадавшим» из-за ложных обвинений, которые он помог распространить.