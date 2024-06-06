Илон Маск создаст собственный TikTok на базе соцсети Х

Опубликовано 06 июня 2024, 21:00
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Илон Маск создаст собственный TikTok на базе соцсети ХДля конкуренции с другими платформами
Соцсеть Х решила вернуть видеосервис Vine, который был закрыт ещё администрацией Twitter в 2016 году из-за слишком острой конкуренции со стороны TikTok и других подобных площадок.
Но на фоне принятия Конгрессом США законопроекта о возможном запрете американской версии TikTok, Х решила «подсуетиться», чтобы не потерять рынок видео, подобранных на основании предпочтений пользователей.
Источник газеты New York Post в соцсети рассказал о планах начать бета-тестирование новой платформы в августе. Ограниченная группа пользователей сможет смотреть как длинные, так и короткие видеоролики, а также видеотрансляции, которые будут подбираться по персональным предпочтениям.
Кроме того, летом соцсеть Х представит и приложение для просмотра потокового видео на телевизорах.
«Цель — вернуть прежний видеосервис с классным контентом», — отметил источник New York Post.
Источник:New York Post
Автор:Андрей Кадуков
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