Илон Маск создаст собственный TikTok на базе соцсети Х

Но на фоне принятия Конгрессом США законопроекта о возможном запрете американской версии TikTok, Х решила «подсуетиться», чтобы не потерять рынок видео, подобранных на основании предпочтений пользователей.

Источник газеты New York Post в соцсети рассказал о планах начать бета-тестирование новой платформы в августе. Ограниченная группа пользователей сможет смотреть как длинные, так и короткие видеоролики, а также видеотрансляции, которые будут подбираться по персональным предпочтениям.

Кроме того, летом соцсеть Х представит и приложение для просмотра потокового видео на телевизорах.

«Цель — вернуть прежний видеосервис с классным контентом», — отметил источник New York Post.