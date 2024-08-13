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Опубликовано 13 августа 2024, 22:30
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Илон Маск заявил о мощной кибератаке на соцсеть Х накануне интервью с Трампом

Интервью всё-таки состоялось
Илон Маск написал в своём Х-аккаунте, что соцсеть подверглась массированной DDoS-атаке, начавшейся накануне интервью Маска с Дональдом Трампом. Подвергнуть эту беседу цензуре призвал комиссар ЕС Тони Бретон.
Илон Маск заявил о мощной кибератаке на соцсеть Х накануне интервью с Трампом
© BoliviaInteligente / Unsplash

Поэтому «нападки» на соцсеть Илона Маска в преддверии интервью с одиозным кандидатом в президенты США неудивительны. Интервью было анонсировано на 20:00 по восточному времени США 12 августа, или в 04:00 13 августа мск. Но технически прямая трансляция могла быть сорвана.

Об этом Маск сразу предупредил и отметил, что специалисты соцсети работают над устранением последствий DDoS-атаки, а в худшем случае интервью пройдёт с меньшим количеством слушателей и будет выложено позже.

Тем не менее интервью состоялось, его прослушали 16,4 млн человек, беседа Маска и Трампа длилась три часа.

По данным Downdetector, в ходе кибератаки на соцсеть 52% пользователей жаловались на проблемы с приложением, 44% — на доступ к сайту, 4% не могли нормально авторизоваться.