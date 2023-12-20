Илона Маска обвинили в очередной «истерике»: Tesla отказалась от использования Disney+

Блогер @TheTeslaHoe, например, обвинила Маска в «истерике», которая доставляет неудобства семьям. Она выразила разочарование, заявив: «Теперь мне, как маме, придется говорить своим малышам, что мы не можем смотреть Disney+ в нашей Tesla, и бороться с их расстроенными чувствами из-за того, что двое взрослых мужчин не могут вести цивилизованную дискуссию».

Драма разворачивается по мере того, как репутация Маска в корпоративных спорах отражается на владельцах Tesla, оказавшихся под перекрестным огнем вражды миллиардеров.

Внезапное удаление Disney+ вызывает недоумение и добавляет еще одну главу в противоречивое наследие Маска.