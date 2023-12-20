Илона Маска обвинили в очередной «истерике»: Tesla отказалась от использования Disney+В автомобильных развлекательных системах
Илон Маск столкнулся с негативной реакцией после того, как Tesla таинственным образом удалила Disney+ из автомобильных развлекательных систем, что привело некоторых родителей в ярость. Неожиданное решение вызвало критику, и многие предположили, что это ответный выпад в адрес гендиректора Disney Боба Игера на фоне их продолжающейся вражды.
Блогер @TheTeslaHoe, например, обвинила Маска в «истерике», которая доставляет неудобства семьям. Она выразила разочарование, заявив: «Теперь мне, как маме, придется говорить своим малышам, что мы не можем смотреть Disney+ в нашей Tesla, и бороться с их расстроенными чувствами из-за того, что двое взрослых мужчин не могут вести цивилизованную дискуссию».
Драма разворачивается по мере того, как репутация Маска в корпоративных спорах отражается на владельцах Tesla, оказавшихся под перекрестным огнем вражды миллиардеров.
Внезапное удаление Disney+ вызывает недоумение и добавляет еще одну главу в противоречивое наследие Маска.