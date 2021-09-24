Илона Маска раскритиковали за кражу чужих мемов

Изначально этот мем опубликовала в своём профиле Даниэль Морган, которая сослалась на авторство своего отца. Это кадр из фильма «Бегущий по лезвию» с капчей. Вероятно, этот мем о попытке человека доказать роботу, что он не робот. Когда она узнала, что Маск опубликовал мем у себя, потребовала плату за аренду произведения.

Как отмечается, в профиль Маска посыпались комментарии, стыдящие бизнесмена за публикацию поста без указания авторства другого человека. «Илон, указывай авторов мемов, пожалуйста», – этот и подобные комментарии теперь «украшают» профиль Илона Маска в Twitter.