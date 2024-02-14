iMessage от Apple избежал строгих правил регулирования в ЕС

Хотя iMessage соответствует критериям для регулирования по DMA, Apple утверждает, что его «маленький масштаб по сравнению с другими мессенджерами» и другие факторы исключают его из правил DMA. Несмотря на давление Google и мобильных операторов, ЕС в конечном итоге встал на сторону Apple.

В то время как ЕС не обязывает iMessage взаимодействовать с другими мессенджерами, Apple обещает поддерживать стандарт RCS начиная с этого года, что сделает обмен сообщениями между iMessage и Android более безопасным и функциональным. Все же RCS-сообщения останутся в зеленых пузырях, в отличие от синих iMessage.