Индийский конкурент Google запустил собственный магазин приложений Indus AppStore

PhonePe заявила о желании переманить к себе как можно большее количество разработчиков, предлагая нулевую комиссию за размещение продуктов в первый год работы в сервисе, а также отсутствие комиссий за внутренние продажи в приложениях. Этот проект поддерживает американская торговая сеть Walmart.

«Indus AppStore хочет предоставить разработчикам приложений надёжную альтернативу Google Play — более локализованную, с лучшим поиском и взаимодействием с пользователями», — сообщил соучредитель и продуктовый директор платформы Indus AppStore Акаш Донгре.