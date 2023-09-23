Индийский конкурент Google запустил собственный магазин приложений Indus AppStore

19:45, 23 сентября 2023
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Индийский конкурент Google запустил собственный магазин приложений Indus AppStoreИ хочет переманить на свою сторону разработчиков Android-приложений
Индийская IT-компания PhonePe представила собственный магазин приложений Indus AppStore, ориентированный на разработчиков и пользователей Android-приложений.
PhonePe заявила о желании переманить к себе как можно большее количество разработчиков, предлагая нулевую комиссию за размещение продуктов в первый год работы в сервисе, а также отсутствие комиссий за внутренние продажи в приложениях. Этот проект поддерживает американская торговая сеть Walmart.
«Indus AppStore хочет предоставить разработчикам приложений надёжную альтернативу Google Play — более локализованную, с лучшим поиском и взаимодействием с пользователями», — сообщил соучредитель и продуктовый директор платформы Indus AppStore Акаш Донгре.
Источник:TechCrunch
Автор:Андрей КадуковТеги: