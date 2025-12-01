Индия обязала производителей смартфонов предустанавливать госприложения

Новое правило коснётся таких производителей, как Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi и Apple. Для телефонов, уже находящихся в цепочке поставок, приложение должно быть добавлено через обновления ПО. Власти заявляют, что приложение необходимо для противодействия мошенничеству и злоупотреблениям в сети.

Программа позволяет проверять уникальный идентификатор IMEI, блокировать украденные устройства и сообщать о подозрительных звонках. С января с её помощью было найдено более 700 тысяч потерянных телефонов.

Apple, чья доля на рынке Индии составляет около 4.5%, традиционно не предустанавливает сторонние приложения.