Индия обязала производителей смартфонов предустанавливать госприложения

Опубликовано 01 декабря 2025, 14:061 мин.
Индия обязала производителей смартфонов предустанавливать госприложенияПрограмму нельзя будет удалить с устройств
Индийское министерство телекоммуникаций обязало производителей смартфонов предустанавливать на все новые устройства государственное приложение для кибербезопасности «Санчар Саатхи». Согласно приказу от 28 ноября, пользователи не смогут удалить его. У компаний есть 90 дней на выполнение требований.
© Ferra.ru
Новое правило коснётся таких производителей, как Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi и Apple. Для телефонов, уже находящихся в цепочке поставок, приложение должно быть добавлено через обновления ПО. Власти заявляют, что приложение необходимо для противодействия мошенничеству и злоупотреблениям в сети.
Программа позволяет проверять уникальный идентификатор IMEI, блокировать украденные устройства и сообщать о подозрительных звонках. С января с её помощью было найдено более 700 тысяч потерянных телефонов.
Apple, чья доля на рынке Индии составляет около 4.5%, традиционно не предустанавливает сторонние приложения.