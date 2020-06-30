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Индия запретила множество китайских приложений из-за "тайной передачи данных за рубеж"

В их числе оказались всем известные TikTok и Mi Community
Как стало известно, правительство Индии официально запретило множество китайских приложений (в том числе и TikTok с WeChat) из-за "тайной передачи данных за рубеж".

По крайней мере именно эта и еще несколько причин были названы властями Индии в качестве официальной причины для запрета на использования аж 58 мобильных приложений из Китая. Так, министерство информационных технологий страны написало буквально следующее: “мы получили много жалоб из разных источников, включая несколько сообщений о неправомерном использовании некоторых мобильных приложений, доступных на платформах Android и iOS, для кражи и тайной передачи данных пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии”.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда китайские приложения обвиняют в чрезмерном получении личных данных пользователей и их передаче на китайские сервера. Так, буквально на днях интернет-пользователь заявил о том, что приложение TikTok получает больше информации о пользователе, чем Facebook, Twitter или любая другая американская соцсеть.

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