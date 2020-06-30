Индия запретила множество китайских приложений из-за "тайной передачи данных за рубеж"

По крайней мере именно эта и еще несколько причин были названы властями Индии в качестве официальной причины для запрета на использования аж 58 мобильных приложений из Китая. Так, министерство информационных технологий страны написало буквально следующее: “мы получили много жалоб из разных источников, включая несколько сообщений о неправомерном использовании некоторых мобильных приложений, доступных на платформах Android и iOS, для кражи и тайной передачи данных пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии”.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда китайские приложения обвиняют в чрезмерном получении личных данных пользователей и их передаче на китайские сервера. Так, буквально на днях интернет-пользователь заявил о том, что приложение TikTok получает больше информации о пользователе, чем Facebook, Twitter или любая другая американская соцсеть.