Индия запустит собственную мобильную ОС IndOS для конкуренции с iOS и Android

Кроме собственно разработчиков, за создание и развитие IndOS отвечают некоторые высокопоставленные чиновники, правительство, учёные и стартапы. Но на каком этапе разработки находится система и когда произойдёт релиз, неизвестно.

Один из неназванных индийских чиновников заявил, что IndOS должна стать полноценным и серьёзным конкурентом американским ОС, чтобы у пользователей был выбор. Потому что на данный момент доля индийских пользователей Android составляет 97%.

«Индия является одним из крупнейших в мире рынков мобильных устройств. Наша цель — создать безопасную индийскую мобильную операционную систему, которая также могла бы обеспечить выбор и конкуренцию на индийском рынке», — заявил чиновник.