Индонезия заблокировала приватный браузер DuckDuckGo из-за выдачи казино и порно

В стране категорически запрещено распространение непристойного контента, в силу чего ранее Индонезия запретила соцсеть Reddit и видеохостинг Vimeo. Информацию о блокировке DuckDuckGo подтвердил представитель министерства связи Усман Кансонг. По словам чиновника, решение о блокировке поисковика было принято после многочисленных жалоб.

Индонезия борется с зависимостью граждан от порносайтов и казино, потому что только в течение 2023 года порядка 3 млн индонезийцев посещали сайты с азартными играми и онлайн-казино, потратив на это примерно $20 млрд, что сопоставимо с 1,5% ВВП государства.