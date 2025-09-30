Инсайдер: Apple создала внутренний ИИ для полной переработки Siri

Цель проекта — протестировать и подготовить Siri к значительному обновлению, которое планируется на 2026 год. Приложение называется Veritas и используется подразделением Apple по искусственному интеллекту для оценки новых функций Siri. Сотрудники компании тестируют возможности работы с персональными данными и выполнение различных задач в приложениях, включая редактирование фотографий.

Veritas работает как чат-бот, позволяя вести диалог на разные темы, сохранять историю разговоров и задавать последующие вопросы. По словам Гурмана, этап внутреннего тестирования важен для подготовки Apple к обновлению Siri, которое планируется в марте 2026 года. Успешное внедрение обновления критически важно для компании, чтобы сохранить конкурентные преимущества перед такими игроками, как Google и Samsung.

Apple также разрабатывает новый визуальный дизайн для Siri и планирует интегрировать AI-функции в устройства умного дома, такие как HomePod и Apple TV.