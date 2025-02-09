Инсайдер: новое приложение Apple для приглашений даёт представление об iOS 19

И это, по мнению инсайдера, может быть намёком на то, как будет выглядеть iOS 19. При этом Ортолани отметил, что и приложение Apple Sport также «отступает от традиционного дизайна».

А более ранняя утечка информации о приложении Камера в iOS 19 указывает на интерфейс, который «явно вдохновлён» гарнитурой Vision Pro — дизайном ОС гарнитуры — visionOS.

«В целом новое приложение "Приглашения" проливает свет на возможные изменения дизайна в будущих версиях iOS», — подытожили обозреватели Techradar.