Инсайдер: новое приложение Apple для приглашений даёт представление об iOS 19

Опубликовано 09 февраля 2025, 20:151 мин.
Инсайдер: новое приложение Apple для приглашений даёт представление об iOS 19Похоже на приложения для Vision Pro
Портал Techradar со ссылкой на энтузиаста и инсайдера Паркера Ортолани сообщил, что недавно вышедшее приложение Apple для организации встреч и приглашений Invites, имеет дизайн интерфейса, похожий на приложения для гарнитуры Vision Pro, вместо привычного дизайна iOS.
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И это, по мнению инсайдера, может быть намёком на то, как будет выглядеть iOS 19. При этом Ортолани отметил, что и приложение Apple Sport также «отступает от традиционного дизайна».
А более ранняя утечка информации о приложении Камера в iOS 19 указывает на интерфейс, который «явно вдохновлён» гарнитурой Vision Pro — дизайном ОС гарнитуры — visionOS.
«В целом новое приложение "Приглашения" проливает свет на возможные изменения дизайна в будущих версиях iOS», — подытожили обозреватели Techradar.