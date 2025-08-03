Инсайдер рассказал о возвращении в Windows 11 курсора в виде перекрестия

Опубликовано 03 августа 2025, 11:151 мин.
Инсайдер рассказал о возвращении в Windows 11 курсора в виде перекрестияGjrf с ним работают только тестировщики
Инсайдер Phantomofearth в соцсети Х рассказал, что в Windows 11 восстановлена функция настройки курсора в виде перекрестия, которая была недоступна с начала 2024 года. Эта функция предназначена для обеспечения более удобного взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом операционной системы.
© Neowin.net
После исправления ряда технических недочётов, что на днях завершила Microsoft, опция снова активирована. Со сборки операционной системы Windows 11 27913 перекрестие мыши вновь доступно для использования.
Функция реализована в рамках программы Windows Insider и в настоящее время не интегрирована в общедоступную версию ОС — доступна только тестировщикам. Перекрестие мыши является компонентом набора утилит PowerToys, разработанного Microsoft для удобства работы на Windows 11.
В перспективе Microsoft планирует интегрировать дополнительные инструменты из набора PowerToys в стандартную функциональность Windows 11, что позволит расширить возможности пользователей.