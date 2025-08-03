Инсайдер рассказал о возвращении в Windows 11 курсора в виде перекрестия

После исправления ряда технических недочётов, что на днях завершила Microsoft, опция снова активирована. Со сборки операционной системы Windows 11 27913 перекрестие мыши вновь доступно для использования.

Функция реализована в рамках программы Windows Insider и в настоящее время не интегрирована в общедоступную версию ОС — доступна только тестировщикам. Перекрестие мыши является компонентом набора утилит PowerToys, разработанного Microsoft для удобства работы на Windows 11.

В перспективе Microsoft планирует интегрировать дополнительные инструменты из набора PowerToys в стандартную функциональность Windows 11, что позволит расширить возможности пользователей.