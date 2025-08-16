Инсайдеры: Apple ускорила анимацию в iOS 26, чтобы и старые айфоны работали быстрее

По словам обозревателей портала, теперь приложения открываются на весь экран быстрее, чем раньше. При этом они немного искривляются, как будто сворачиваются, как окна на компьютерах Mac. Хотя сама скорость работы телефонов не изменилась ощутимо, но инсайдеры уверяют, что iPhone станут быстрее.

Подчёркивается, что фактическая скорость загрузки приложений изменилась не сильно — всего на 150 миллисекунд. Но это изменение позволит ощутить более быструю работу айфонов, и что важно, — даже старых устройств.

В iOS 26 приложения открываются быстрее, чем в предыдущей версии. Отмечается, что если сравнить два телефона, то приложение на iOS 26 займет почти весь экран, а на iOS 18 — только половину. «Это изменение приветствуется и особенно хорошо смотрится на современных iPhone с дисплеями ProMotion с высокой частотой обновления», — подчёркивают инсайдеры.