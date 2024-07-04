Инсайдеры: автоблокировка в Android будет срабатывать всего два раза в день

Как отмечается, блокировка при обнаружении кражи автоматически заблокирует устройство, если обнаружит движение, обычно ассоциируемое с кражей. Автономная блокировка устройства произойдёт, если система идентифицирует действия вора, пытающегося отключить смартфон от Wi-Fi на длительный период времени для сокрытия геолокации. Удалённая блокировка позволит заблокировать гаджет с другого аппарата, введя номер телефона и ответив на быстрый запрос безопасности.

Авторы материала смогли активировать функцию автономной блокировки, отключив Wi-Fi и данные на некоторое время. При активации Android вывел всплывающее окно, объясняющее принцип работы функции, а также возможность включить её или проигнорировать

Но примечательно, что из кода APK следует, что включаться эта функция будет не чаще двух раз в день. При этом Google на презентации не упомянула об этом странном ограничении. С чем это связано, также пока остаётся без ответа.

Появятся ли эти функции в публичном релизе, неизвестно. Но сейчас тестировщики могут подать заявку, чтобы получить доступ к бете.