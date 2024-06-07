Инсайдеры: ИИ-функции в iOS 18 — опция, которую включать придётся вручную

Это обусловлено политикой поддержки конфиденциальности и безопасности пользователей продуктов Apple. Потому что нейросеть стороннего разработчика будет глубоко интегрирована в iOS и голосовой помощник Siri. И только пользователю решать, стоит ли ради использования ИИ-функций позволять обрабатывать свои данные на сторонних серверах.

При этом в Bloomberg считают, что сотрудничество Apple и OpenAI может быть временной коллаборацией в силу того, что Apple и сама работает над своей нейросетью для iOS.

А сотрудничество между Apple и OpenAI состоялось потому, что последняя предложила лучшие условия, чем Google. Кроме того, если бы Gemini от Google пришла бы на айфоны, это значило бы, что один из ключевых конкурентов опередил Apple в разработке нейросетей. А этого признать «яблочная» компания не может.