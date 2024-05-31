Инсайдеры: Microsoft забеспокоилась из-за внедрения ChatGPT в iOS 18

Отмечается, что Apple пока не готова предложить пользователям ни собственный чат-бот, ни другие серьёзные ИИ-функции, поэтому работает со сторонними компаниями для улучшения Siri и в целом этого функционала. Одним из партнёров Apple является OpenAI.

Это говорит о том, что в Siri будет внедрён, — возможно, частично — ChatGPT. При этом более простые ИИ-функции, например, суммирование данных на устройстве, будут разработаны непосредственно Apple.

Инсайдеры говорят, ссылаясь на недавний отчёт издания The Information, что этой коллаборации Apple и OpenAI не рады в Microsoft. Кроме того, что Microsoft видит в сделке растущую конкуренцию со стороны Apple, так ещё и опасается обрушения своих и без того перегруженных серверов.

Как сообщается, в настоящее время насчитывается более 2,2 млрд активных устройств Apple по всему миру. Все эти устройства могут дать «дополнительную» нагрузку на серверы Microsoft при работе на на этих гаджетах функций ChatGPT.