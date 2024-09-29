Инсайдеры назвали примерный выход бета-версии iOS 18.2

Как отмечает инсайдер Марк Гурман, на которого сослался 9to5Mac, возможно, iOS 18.1 выйдет даже раньше, в середине октября. Это даёт представление о возможных сроках выхода первой бета-версии очередной итерации операционной системы Apple — iOS 18.2.

Как правило, Apple выпускает обновление для широкой публики, а затем представляет следующую версию бета-тестерам. Ожидается, что такая же схема будет применена и для iOS 18.2. Для примера, iOS 17.1 вышла 25 октября, iOS 17.2 — 26 октября; примерно в таком же интервале выходили и итерации и других версий iOS.

Таким образом, первая бета-версия iOS 18.2 может появиться не раньше 14 октября, но более вероятно — 21 октября. Первая бета-версия будет доступна только разработчикам, а затем последует и дебют публичной беты.

Как пишет 9to5Mac, «изюминкой iOS 18.2 станут новые функции». Среди них ИИ-генератор Genmoji для создания собственных эмодзи, игровое приложение Image Playground, система для интеграции ChatGPT с ассистентом Siri и инструментами для письма, персональный генерируемый в моменте контекст для Siri. Почтовое приложение Apple Mail также получит значительные обновления, включая автоматическую категоризацию входящих писем.