Инсайдеры сообщили, что Galaxy S25 будет поддерживать оболочку One UI 7.1

В итоге даже появились слухи, что следующее поколение оболочки попросту не появится по неизвестным причинам. Однако на днях популярный инсайдер IceUniverse написал в соцсети Х, что One UI 7.1 всё-таки выйдет.

Согласно сообщению инсайдера, финальная версия оболочки прежде всего будет установлена на Galaxy S25 в первом квартале следующего года. А позже One UI 7.1 вместе с соответствующими обновлениями получат и более ранние серии.