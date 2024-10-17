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Опубликовано 17 октября 2024, 22:30
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Инсайдеры сообщили, что Galaxy S25 будет поддерживать оболочку One UI 7.1

До этого считали, что оболочка не появится
Некоторое время назад Samsung изменила планы по выпуску фирменной прошивки One UI: бета-версию One UI 7.1 компания перенесла на конец 2024 года, а стабильную — на начало 2025 года. При этом стабильная версия всегда выходила в конце года.
Инсайдеры сообщили, что Galaxy S25 будет поддерживать оболочку One UI 7.1
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В итоге даже появились слухи, что следующее поколение оболочки попросту не появится по неизвестным причинам. Однако на днях популярный инсайдер IceUniverse написал в соцсети Х, что One UI 7.1 всё-таки выйдет.

Согласно сообщению инсайдера, финальная версия оболочки прежде всего будет установлена на Galaxy S25 в первом квартале следующего года. А позже One UI 7.1 вместе с соответствующими обновлениями получат и более ранние серии.