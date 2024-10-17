Инсайдеры сообщили, что Galaxy S25 будет поддерживать оболочку One UI 7.1

Опубликовано 17 октября 2024, 22:301 мин.
Инсайдеры сообщили, что Galaxy S25 будет поддерживать оболочку One UI 7.1До этого считали, что оболочка не появится
Некоторое время назад Samsung изменила планы по выпуску фирменной прошивки One UI: бета-версию One UI 7.1 компания перенесла на конец 2024 года, а стабильную — на начало 2025 года. При этом стабильная версия всегда выходила в конце года.
В итоге даже появились слухи, что следующее поколение оболочки попросту не появится по неизвестным причинам. Однако на днях популярный инсайдер IceUniverse написал в соцсети Х, что One UI 7.1 всё-таки выйдет.
Согласно сообщению инсайдера, финальная версия оболочки прежде всего будет установлена на Galaxy S25 в первом квартале следующего года. А позже One UI 7.1 вместе с соответствующими обновлениями получат и более ранние серии.
Источник:Sammy Fans
Автор:Андрей Кадуков