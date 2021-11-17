Instagram будет просить видео с вашим лицом для защиты от ботов

Эксперты с XDA-Developers рассказали, что площадка начала тестировать новую функцию ещё в 2020 года, но тогда, столкнувшись с техническими проблемами, временно свернула инициативу. Теперь же, по всей видимости, она решила вернуться к прежней идее.

Одним из первых скриншоты с требованием видео-селфи опубликовал пользователь Twitter под ником bettinamak. В своём сообщении он сильно возмутился этим новшеством от Instagram.