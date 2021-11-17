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Instagram будет просить видео с вашим лицом для защиты от ботов

А ведь Facebook (Meta) обещала наоборот отказаться от технологий распознавания лиц пользователей
Instagram начал внедрять новую систему для проверки пользователей. Теперь, вместо обыкновенной капчи, соцсеть будет просить предоставить видео с вашим лицом для подтверждения вашей же личности.
Instagram будет просить видео с вашим лицом для защиты от ботов

Эксперты с XDA-Developers рассказали, что площадка начала тестировать новую функцию ещё в 2020 года, но тогда, столкнувшись с техническими проблемами, временно свернула инициативу. Теперь же, по всей видимости, она решила вернуться к прежней идее.

Одним из первых скриншоты с требованием видео-селфи опубликовал пользователь Twitter под ником bettinamak. В своём сообщении он сильно возмутился этим новшеством от Instagram.

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Пока что неясно, просьба является частью тестирования нового функционала или же суббренд Facebook уже начал плавное внедрение нововведения.

Новая функция особенно интересна на фоне того, что совсем недавно Facebook (которая вот-вот полностью превратится в Meta) официально объявил о закрытии инициативы по использованию технологий распознавания лиц пользователей в своих сервисах.

Источник: The Verge
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