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Опубликовано 14 апреля 2024, 11:15
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Instagram* будет размывать эротические фото для защиты детей

Чтобы доказать свою безопасность
Социальная сеть Instagram* внедрит функцию размывания фото с обнажёнными телами и любым эротическим содержанием. Сейчас эта технология проходит тестирование. Это необходимо Meta*, владельцу Instagram, чтобы защитить свою репутацию.
Instagram* будет размывать эротические фото для защиты детей

© Ferra.ru

В США все сервисы Марка Цукерберга подвергаются всё большему давлению. Instagram обвиняют в том, что площадка способствует зависимости от контента и усиливает психические расстройства у пользователей подросткового возраста. Для этого и вводится функция заблюривания пикантных фото.

Для пользователей младше 18 лет функция будет включена по умолчанию и отключить её не получится. Взрослым пользователям придут уведомления о необходимости включить размывание.

«Поскольку изображения анализируются на самом устройстве, защита от обнажённой натуры будет работать и в сквозных зашифрованных чатах, где у Meta не будет доступа к этим изображениям, если только пользователь не решит сообщить нам о них», — сказано в сообщении соцсети.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#социальная сеть
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#контент
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#безопасность