Instagram* будет размывать эротические фото для защиты детей

В США все сервисы Марка Цукерберга подвергаются всё большему давлению. Instagram обвиняют в том, что площадка способствует зависимости от контента и усиливает психические расстройства у пользователей подросткового возраста. Для этого и вводится функция заблюривания пикантных фото.

Для пользователей младше 18 лет функция будет включена по умолчанию и отключить её не получится. Взрослым пользователям придут уведомления о необходимости включить размывание.

«Поскольку изображения анализируются на самом устройстве, защита от обнажённой натуры будет работать и в сквозных зашифрованных чатах, где у Meta не будет доступа к этим изображениям, если только пользователь не решит сообщить нам о них», — сказано в сообщении соцсети.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.