Instagram добавил собственный аналог TikTok на главную страницу приложения

Мы не относимся к этим изменениям легкомысленно — мы давно не обновляли главную страницу. Самый большой риск состоит не в том, что мы меняемся слишком быстро, а что не меняемся и становимся неактуальными. Мы рады изменениям в дизайне и считаем, что оно вносит необходимые изменения, сохраняя наш основной принцип — простоту.

Адам Моссери Глава Instagram