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Instagram добавил собственный аналог TikTok на главную страницу приложения
Из-за этого пришлось сместить просмотр лайков в верхнюю часть экрана
Случилось то, чего в Instagram не происходило многие годы: приложение изменило дизайн главной страницы. Так, теперь там располагается и собственный аналог TikTok от компании.
Новый сервис, работающий внутри Instagram, называется Reels, пишет The Verge.
Вместе с тем, компания также добавила и вкладку, через которую пользователь может попасть в собственный магазин Instagram.
Мы не относимся к этим изменениям легкомысленно — мы давно не обновляли главную страницу. Самый большой риск состоит не в том, что мы меняемся слишком быстро, а что не меняемся и становимся неактуальными. Мы рады изменениям в дизайне и считаем, что оно вносит необходимые изменения, сохраняя наш основной принцип — простоту.
Напомним, что глобальный запуск Reels состоялся еще в августе 2020 года. На данный момент сервис доступен пользователям в 50 странах мира, в том числе и в России.