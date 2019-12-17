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Сегодня 23:16
Instagram добавил совершенно новую функцию в Stories
Скорее всего нововведение и вправду будет пользоваться спросом
Instagram представил новую функцию, благодаря которой пользователи могут размещать сразу несколько фотографий на одном экране. Функция, получила название Layout, а ее запуск состоялся уже сегодня одновременно по всему миру.
Так, пользователям позволено добавлять до шести фотографий в одну Stories, причем для этого не надо использовать какие-либо сторонние приложения. До этого подобный функционал можно было заполучить лишь скопировав фотографию из “Галереи” и вставив ее в текстовое поле.
Что интересно, это уже не первая функция, которую Instagram “позаимствовал” у сторонних приложений, убив тем самым необходимость в их установке. До этого нечто подобное компания провернула, добавив в Stories функцию “Бумеранг”, тем самым отняв у приложений для создания зацикленных GIF-анимаций огромное количество потенциальных пользователей.