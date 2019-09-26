Instagram добавил темную тему в Android-версии своего приложения

По данным интернет-изданий 9to5Google и Android Police, Instagram тестирует темную тему среди ограниченного круга Android-пользователей. Так, владельцы некоторых устройств, на которых установлены Android 10 и Instagram версии 114.0.0.24, могут протестировать новый режим, который использует в основном чистый черный интерфейс с белыми акцентами на различных кнопках и логотипах.
Несмотря на то, что новая функция вроде как появилась в открытом доступе среди некоторой категории пользователей, это все еще бета, так что у нее есть определенные проблемы. Так, порой вместе с включением темной темы также затемняется и строка состояния, в результате чего становится трудным разобрать индикатор заряда батареи и различных значков уведомлений.