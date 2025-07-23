Instagram изменил алгоритмы, чтобы не рекомендовать аккаунты с детьми потенциальным растлителям

Теперь аккаунты, которые активно публикуют фото детей и управляются взрослыми (например, родителями или агентами), не будут показываться пользователям, которых *Instagram сочтёт «потенциально подозрительными».

Речь идёт, в том числе, о людях, которых ранее блокировали подростки или чьё поведение вызывало тревогу.

Эти меры — ответ на резкую критику *Meta после расследований и судебных исков. В 2023 году *Instagram обвинили в том, что платформа поощряет распространение сетей педофилов.

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что алгоритмы соцсети помогали подозрительным пользователям находить аккаунты с контентом с участием детей.

Теперь же *Instagram будет скрывать еще и комментарии подозрительных взрослых под такими публикациями и усложнит поиск между этими группами. *Meta подчёркивает, что большинство подобных аккаунтов ведутся в безобидных целях, но новые ограничения — важный шаг для защиты детей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена