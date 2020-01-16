Instagram начал бороться с "отфотошопленными" фотографиями

Примечательно, что ограничение относится не только к подделкам, которые были опубликованы ради обмана людей, но и к фотографиям, которые были отредактированы по творческой задумке автора. Так, несмотря на то, что “отфотошопленные” фотографии можно увидеть в ленте или же профиле автора, при попытке открыть их на полный экран некоторые пользователи сталкиваются с предупреждением.