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Instagram начал бороться с "отфотошопленными" фотографиями
В связи с противостоянием “ложной информации”
Команда популярной социальной сети Instagram приняла решение противодействовать распространению на платформе фотографий, которые были изменены в фоторедакторах. Так, многие пользователи обратили внимание, что некоторые изображения в их ленте стали размыты. Выяснилось, что согласно Instagram, “отфотошопленные” фотографии являются “ложной информацией”, в связи с чем они и и подверглись размытию.
Примечательно, что ограничение относится не только к подделкам, которые были опубликованы ради обмана людей, но и к фотографиям, которые были отредактированы по творческой задумке автора. Так, несмотря на то, что “отфотошопленные” фотографии можно увидеть в ленте или же профиле автора, при попытке открыть их на полный экран некоторые пользователи сталкиваются с предупреждением.
Известно, что нововведение было реализовано в связи с противостоянием Facebook, которой, к слову, и принадлежит Instagram, c поддельными новостями и прочими ложными данными. ”Если эксперты по проверке фактов выявляют ложную информацию в Instagram, мы усложняем ее поиск, применяя фильтры в разделах "Интересное" и "Хэштеги"”, - рассказали в представители Instagram.