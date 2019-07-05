Instagram начал отключать лайки в России

По словам артиста, теперь он может видеть лайки только на своих публикациях — на постах остальных пользователей подобная метрика для него скрыта. “Лайки стали настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса. Убирая момент нездоровой соревновательности, инстаграм спасает психику многих людей, и что самое важное, детей и подростков”, — высказался на этот счет Максим Галкин.

На самом деле, об исчезновении лайков в ленте стало известно еще в начале года в рамках конференции F8 от Facebook. По словам компании, таким образом Instagram попытается отвлечь людей от количества оценок, сконцентрировав их внимание исключительно на контенте. Когда кто-то попытается увидеть, сколько лайков набрал тот или иной пост, появится следующее оповещение: “только имя аккаунта видит, сколько человек поставили “Нравится” этой публикации”. Ранее тестирование новой функции запустили в Канаде.