Instagram начал тестирование удалённой 6 лет назад функции

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Instagram начал тестирование удалённой 6 лет назад функцииА уже в ближайшие месяцы новая «старая» возможность станет доступна всем желающим
В декабре 2021 года глава Instagram Адами Моссери рассказал, что соцсеть планирует вернуть хронологическую ленту в качестве альтернативы для ряда пользователей. Теперь же стало известно, что сервис начал тестирование обещанной возможности.
Как стало известно, всего будет три варианта потребления контента в Instagram. Первый позволит смотреть посты на основе работы внутреннего алгоритма площадки — таким образом соцсеть работает прямо сейчас.
Альтернативой этому варианту будет второй, при котором пользователь сможет смотреть посты лишь от избранных аккаунтов, которые он отметит таковыми сам.
Ну и финальная вариация — это та самая «хронологическая лента», от которой компания отказалась в 2016 году. Выбрав её, пользователь будет видеть список постов от каждого аккаунта в хронологическом порядке.
Ожидается, что из тестового режима новая функция выйдет уже в первой половине 2022 года.
Источник: MacRumors