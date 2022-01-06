Instagram начал тестирование удалённой 6 лет назад функции

Как стало известно, всего будет три варианта потребления контента в Instagram. Первый позволит смотреть посты на основе работы внутреннего алгоритма площадки — таким образом соцсеть работает прямо сейчас.

Альтернативой этому варианту будет второй, при котором пользователь сможет смотреть посты лишь от избранных аккаунтов, которые он отметит таковыми сам.

Ну и финальная вариация — это та самая «хронологическая лента», от которой компания отказалась в 2016 году. Выбрав её, пользователь будет видеть список постов от каждого аккаунта в хронологическом порядке.

Ожидается, что из тестового режима новая функция выйдет уже в первой половине 2022 года.