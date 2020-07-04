Instagram начнет советовать пользователям, кого можно заблокировать

Как сообщается, в данном нововведении социальная сеть будет предоставлять список страниц, которых, по данным Instagram, пользователь предпочтет заблокировать. При выдаче данных рекомендаций сервис будет основываться на тех аккаунтах, которые были добавлены в список заблокированных пользователем в американской социальной сети Facebook, которому и принадлежит Instagram.

Ожидается, что новый функционал будет внедрен в тот момент, когда между Facebook Messenger и Instagram появится связь. Согласно данным источников, произойти это должно до конца текущего года.