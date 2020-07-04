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Instagram начнет советовать пользователям, кого можно заблокировать
Новая функция, как ожидается, будет доступна до конца 2020 года
Согласно опубликованным порталом MSPowerUser данным, Instagram начнет советовать пользователям, кого можно заблокировать. Так, судя по всему, разработчики уже начали реализовывать новую опцию, которая будет показывать пользователям рекомендации о том, какими аккаунтами может пополниться список блокировки.
Как сообщается, в данном нововведении социальная сеть будет предоставлять список страниц, которых, по данным Instagram, пользователь предпочтет заблокировать. При выдаче данных рекомендаций сервис будет основываться на тех аккаунтах, которые были добавлены в список заблокированных пользователем в американской социальной сети Facebook, которому и принадлежит Instagram.
Ожидается, что новый функционал будет внедрен в тот момент, когда между Facebook Messenger и Instagram появится связь. Согласно данным источников, произойти это должно до конца текущего года.