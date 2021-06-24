Instagram начнёт показывать пользователям посты тех, на кого они даже не подписаны

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Instagram начнёт показывать пользователям посты тех, на кого они даже не подписаныЭто такая новая функция у площадки
В последнее время Instagram удивляет количеством нововведений. То соцсеть отключит лайки, то начнёт разрабатывать поиск по картинкам. Сейчас же появилась информация о свежей инициативе платформы.
Так, Instagram тестирует на iOS функцию, которая показывает пользователям прямо в ленте подписок публикации сторонних людей. Причём речь идёт именно о тех, на кого подписка не была оформлена, пишет 9to5Mac.
Вместе с ними, разумеется, пользователи продолжат видеть и материалы тех, за кем они сами пожелали наблюдать.
На данный момент свежая функция проверяется на небольшой группе «подопытных», но в дальнейшем её распространят на всех пользователей Instagram.
Стоит отметить, что примерно таким же образом соцсеть тестировала и внедряла отключение лайков под постами.