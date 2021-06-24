Instagram начнёт показывать пользователям посты тех, на кого они даже не подписаны

Так, Instagram тестирует на iOS функцию, которая показывает пользователям прямо в ленте подписок публикации сторонних людей. Причём речь идёт именно о тех, на кого подписка не была оформлена, пишет 9to5Mac.

Вместе с ними, разумеется, пользователи продолжат видеть и материалы тех, за кем они сами пожелали наблюдать.

На данный момент свежая функция проверяется на небольшой группе «подопытных», но в дальнейшем её распространят на всех пользователей Instagram.

Стоит отметить, что примерно таким же образом соцсеть тестировала и внедряла отключение лайков под постами.