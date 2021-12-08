Instagram обвинили в рекламе аккаунтов наркоторговцев детям

Помимо этого, по словам специалистов, социальная сеть рекомендует им хэштеги, связанные с наркотиками. Для того, чтобы выяснить это, эксперты использовали семь специально созданных фальшивых аккаунтов. Они изображали из себя пользователей-подростков в возрасте 13, 14, 15 и 17 лет.

В итоге, в рамках исследованиях, специалисты даже столкнулись с ситуацией, когда во время введения запроса «buyxanax», Instagram не то что не остановил пользователя, но даже самостоятельно автоматически заполнил результат. И один из предложенных аккаунтов принадлежал продавцу наркотиков.

Также в отчёте отмечается, что защитные механизмы Instagram от контента, связанного с наркотиками, работают достаточно посредственно. И хоть платформа запрещает многие хэштеги, связанные с незаконными веществами, такие как #mdma, но в то же время она предлагает альтернативные варианты - например, #mollymdma.