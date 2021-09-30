Instagram опубликовал исследование о влиянии соцсети на психику подростков

Для того, чтобы «на руках» у общественности оказались верные данные, Instagram опубликовал в блоге Facebook результаты исследования площадки. Представлены они в виде слайдов, благодаря чему информацию понять проще, чем могло бы.

Так, на одном из слайдов можно прочесть, что «каждый пятый подросток говорит, что Instagram заставляет их хуже относиться к себе, причем наиболее негативно настроены девочки из Великобритании». Также на них можно найти информацию о положительном влиянии мемов — они, якобы, «заставляют подростков чувствовать себя лучше всего».

Что интересно, тут же Instagram пытается смягчить ситуацию, добавляя приписку, мол «это исследование не предназначалось (и не предназначено) для оценки причинно-следственных связей между Instagram и здоровьем или благополучием». Причём эта оговорка повторяется сразу на нескольких слайдах.

Отметим, что в результате опубликованного The Wall Street Journal материала, соцсеть всё же приостановила работу над приложением Instagram Kids.