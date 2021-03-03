Instagram по ошибке запретил пользователям отслеживать количество лайков

Напомним, что еще в 2019 году команда соцсети объявила о начале тестирования опции, подразумевающей ограничение возможности просматривать количество лайков под публикациями. Сегодня же, как выяснилось, в программу тестирования было включено намного больше пользователей, чем должно было.

”Сегодня мы непреднамеренно добавили больше людей в тестирование функции. Мы исправляем эту проблему и восстанавливаем количество лайков для всех как можно скорее”, — сообщила команда соцсети на своей странице в Twitter.

На данный момент проблема была решена. Пользователям, которые столкнулись с резким отсутствием лайков под постами, необходимо обновить страницу.