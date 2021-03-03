Приложения
Сегодня в 14:31
Instagram по ошибке запретил пользователям отслеживать количество лайков
Проблему уже решили
Сегодня Instagram по ошибке ограничил большинству пользователей возможность отслеживать количество лайков на публикациях. Об этом представители соцсети рассказали на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что еще в 2019 году команда соцсети объявила о начале тестирования опции, подразумевающей ограничение возможности просматривать количество лайков под публикациями. Сегодня же, как выяснилось, в программу тестирования было включено намного больше пользователей, чем должно было.
”Сегодня мы непреднамеренно добавили больше людей в тестирование функции. Мы исправляем эту проблему и восстанавливаем количество лайков для всех как можно скорее”, — сообщила команда соцсети на своей странице в Twitter.
На данный момент проблема была решена. Пользователям, которые столкнулись с резким отсутствием лайков под постами, необходимо обновить страницу.