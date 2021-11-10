Instagram поможет пользователям бороться с зависимостью от соцсети

Судя по имеющимся данным, пользователям будет предложена возможность настроить уведомления от соцсети. И если они будут проводить в ней 10, 20 или 30 минут (в зависимости от личных настроек), то им будет приходить напоминание о необходимости отдохнуть.

Отметим, что за последние месяцы Meta (экс-Facebook) неоднократно заявляла о желании помочь своим пользователям в восстановлении ментального здоровья. И появление новой функции может быть очередным шагом на пути к реализации этих планов.

Напомним, что чуть ранее Google объявила о сокрытии количества дизлайков под видео на YouTube. Таким образом компания хочет уменьшить их число.