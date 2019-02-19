Instagram позволит делиться деньгами с помощью стикеров

Разработчики популярного фотосервиса Instagram начали тестировать новую возможность — стикеры для Историй, с помощью которых можно передавать деньги.

Пока функция находится на ранних стадиях разработки. По задумке, с помощью таких стикеров Donation (пожертвование) благотворительные и другие некоммерческие организации смогут собирать пожертвования со своих подписчиков. Функцию изначально нашли в коде приложения Instagram для Android.

По словам представителя Instagram, «денежные» стикеры могут появиться в приложении в ближайшие месяцы и до конца 2019 года. Интересно, что акцент делается именно на некоммерческих организациях, а не о коммерческих проектах.

Instagram принадлежит социальной сети Facebook, у которой кнопка Donate принесла более миллиарда долларов.