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Instagram расширит возможности функции Stories

Наконец-то появится возможность создавать несколько различных групп!
Stories появились в Instagram 3 года назад — благодаря им пользователи могут выкладывать в соцсеть фото и видео, которые будут удалены через 24 часа после публикации. Но долгое время компания будто бы не слышала просьбы пользователей и не привносила мало-мальски заметных обновлений в сверхпопулярную функцию соцсети. Не привносила до последнего момента. Если верить данным пользователя Twitter, в ближайшее время Instagram все же “прокачает” свои Stories.

Так, скриншоты, опубликованные в Twitter-аккаунте исследователя приложений Джейн Манкун Вонг, указывают, что с ближайшими обновлениями Instagram, пользователи смогут публиковать свои фото и видео в Stories, которые будут видны либо списку “Лучших друзей”, либо определенной группе подписчиков, которую пользователь сможет создать отдельно.

Что интересно, групповые Stories уже появлялись в материнской компании Instagram — в Facebook. Тогда новая функция не особо прижилась, в результате чего была закрыта буквально через девять месяцев после появления. С другой стороны, в Instagram возможность выкладывать публикации, которые будут удалены через сутки, пользуется большей популярностью, так что вполне вероятно, что обновление Stories положительно скажется на восприятии Instagram аудиторией.

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