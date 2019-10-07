Instagram расширит возможности функции Stories

Stories появились в Instagram 3 года назад — благодаря им пользователи могут выкладывать в соцсеть фото и видео, которые будут удалены через 24 часа после публикации. Но долгое время компания будто бы не слышала просьбы пользователей и не привносила мало-мальски заметных обновлений в сверхпопулярную функцию соцсети. Не привносила до последнего момента. Если верить данным пользователя Twitter, в ближайшее время Instagram все же “прокачает” свои Stories.