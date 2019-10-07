Instagram расширит возможности функции Stories
Так, скриншоты, опубликованные в Twitter-аккаунте исследователя приложений Джейн Манкун Вонг, указывают, что с ближайшими обновлениями Instagram, пользователи смогут публиковать свои фото и видео в Stories, которые будут видны либо списку “Лучших друзей”, либо определенной группе подписчиков, которую пользователь сможет создать отдельно.
Что интересно, групповые Stories уже появлялись в материнской компании Instagram — в Facebook. Тогда новая функция не особо прижилась, в результате чего была закрыта буквально через девять месяцев после появления. С другой стороны, в Instagram возможность выкладывать публикации, которые будут удалены через сутки, пользуется большей популярностью, так что вполне вероятно, что обновление Stories положительно скажется на восприятии Instagram аудиторией.