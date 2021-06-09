Instagram рассказал, как работают алгоритмы соцсети

Видимо, в компании понимают уровень недовольства, в связи с чем глава соцсети Адам Моссери опубликовал пост в блоге. В нём он рассказал, по какой логике действуют внутренние алгоритмы Instagram, сообщает Engadget.

В первую очередь топ-менеджер оговорил, что всего внутри сервиса несколько алгоритмов и каждый из них «адаптирован к тому, как люди их используют». Так, например, при демонстрации постов и сторис, площадка пытается размещать перед пользователями фото и видео, опубликованные друзьями, членами семьи и просто близких людей.

Также алгоритмы Instagram обращают внимание на «тысячи» различных сигналов, в числе которых популярность поста, недавняя активность пользователя и т.д.

Моссери при этом заявил, что соцсеть постарается быть более прозрачной. В том числе уведомлять людей, почему компания удалила одно из их сообщений или публикаций.