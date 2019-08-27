Instagram разрабатывает новый мессенджер

The Verge пишет, что Threads создан как дочернее приложение для Instagram и “предлагает пользователям автоматически делиться своим местоположением, скоростью и временем работы от батареи” с людьми из своего списка “близких друзей” в Instagram. Также компания не забывает о “более типичных тексте, фотографии и видеосообщениях с использованием креативных инструментов Instagram”.

На данный момент приложение проходит закрытое внутреннее тестирование. Возможно, после релиза Threads, в самом приложении Instagram пропадет возможность общаться, как это уже было в свое время с Facebook и Messenger.