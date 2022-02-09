Instagram разрешит удалять старые фото и лайки

О будущей функции ещё в декабре 2021 года сообщил глава Instagram Адам Моссери. Тогда же Моссери пообещал и строже модерировать контент, рекомендуемый подросткам. Касательно новой функции, пользователи смогут архивировать либо вовсе удалять посты, комментарии, поисковые запросы и лайки, а также сортировать контент по дате. Это поможет проверять время, проведённое в соцсети, а также ссылки, по которым пользователь переходил.

Кроме этой функции известно, что сейчас соцсеть тестирует возможность восстановления аккаунта с помощью подтверждения личности пользователя его друзьями. Эта функция станет доступной в скором времени.