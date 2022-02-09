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Instagram разрешит удалять старые фото и лайки

И восстанавливать аккаунт с помощью друзей
Администрация соцсети Instagram в рамках инициативы Safer Internet Day позволит всем пользователям удалять или архивировать старые посты, лайки, комментарии, поисковые запросы. По мнению компании, это даст пользователям больше возможностей контролировать свой контент.
Instagram разрешит удалять старые фото и лайки

О будущей функции ещё в декабре 2021 года сообщил глава Instagram Адам Моссери. Тогда же Моссери пообещал и строже модерировать контент, рекомендуемый подросткам. Касательно новой функции, пользователи смогут архивировать либо вовсе удалять посты, комментарии, поисковые запросы и лайки, а также сортировать контент по дате. Это поможет проверять время, проведённое в соцсети, а также ссылки, по которым пользователь переходил.

Кроме этой функции известно, что сейчас соцсеть тестирует возможность восстановления аккаунта с помощью подтверждения личности пользователя его друзьями. Эта функция станет доступной в скором времени.

Источник: TJ
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