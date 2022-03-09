Instagram скроет информацию о подписчиках и подписках россиян и украинцев

Соцсеть перестанет показывать информацию о подписках пользователей из этих двух стран. При этом речь идёт как о подписках, так и о подписчиках. Свежая мера, якобы, вводится для защиты сообщества в России и Украине.

Вместе с тем Instagram намерен понизить в выдаче те Stories, в которых содержатся ссылки на российские государственные СМИ. Вместе с тем они будут помечаться, «чтобы люди могли знать, что они ведут на сайты российских госСМИ».

Напомним, что ранее стало известно о временной остановке работы TikTok в России. Отечественные пользователи больше не могут загружать свежие ролики и вести прямые эфиры.