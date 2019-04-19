Instagram скроет количество лайков в постах

Изначально функция была обнаружена пользовательницей Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), для развлечения охотившейся за новыми необъявленными возможностями в Instagram и Twitter. На скриншотах видно, что количество лайков скрыто по умолчанию и видно только опубликовавшему фото пользователю.

По словам разработчиков, данная функция должна помочь пользователям сосредоточиться на контенте, а не на количестве лайков, полученных им. Специалисты отмечают, что официально функция пока не тестируется. Также она сильно изменит общую концепцию Instagram, поскольку сейчас пользователей побуждают публиковать контент ради большого количества лайков.