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Instagram скроет количество лайков в постах

Пока режим тестируется

Команда фотосервиса Instagram начала тестировать новую функцию — возможность срыть количество лайков, полученных тем или иным постом в соцсети.

Изначально функция была обнаружена пользовательницей Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), для развлечения охотившейся за новыми необъявленными возможностями в Instagram и Twitter. На скриншотах видно, что количество лайков скрыто по умолчанию и видно только опубликовавшему фото пользователю.

По словам разработчиков, данная функция должна помочь пользователям сосредоточиться на контенте, а не на количестве лайков, полученных им. Специалисты отмечают, что официально функция пока не тестируется. Также она сильно изменит общую концепцию Instagram, поскольку сейчас пользователей побуждают публиковать контент ради большого количества лайков.

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