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Приложения
12:19, 22 декабря 2023
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Инструмент для защиты паролей в Chrome теперь работает на фоне 24/7

Приятное нововведение

Google объявила об обновлении функции проверки безопасности в Chrome, которая теперь будет автоматически работать в фоновом режиме на ПК. Усовершенствованная функция неустанно следит за просторами Интернета, гарантируя, что сохраненные вами пароли останутся неуязвимыми для киберугроз. Больше никаких ручных проверок — Safety Check возьмет управление на себя, оперативно оповещая вас о скомпрометированных паролях.

Интересно, что Safety Check не ограничивается паролями, а следит за неконтролируемыми расширениями и разрешениями сайтов, которые требуют вашего внимания. Выступая в роли «цифрового стража», он даже отменяет разрешения на заброшенных сайтах, гарантируя, что ваша «сетевая крепость» останется неприступной.

В качестве вишенки на торте Google анонсирует новую функцию для групп вкладок Chrome. Вскоре вы сможете синхронизировать и использовать группы вкладок на разных устройствах, обеспечивая удобство для многозадачного пользователя.

А в начале следующего года в Chrome появятся функции на базе ИИ модели Gemini.

Источник:Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Chrome
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