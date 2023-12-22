Инструмент для защиты паролей в Chrome теперь работает на фоне 24/7

Интересно, что Safety Check не ограничивается паролями, а следит за неконтролируемыми расширениями и разрешениями сайтов, которые требуют вашего внимания. Выступая в роли «цифрового стража», он даже отменяет разрешения на заброшенных сайтах, гарантируя, что ваша «сетевая крепость» останется неприступной.

В качестве вишенки на торте Google анонсирует новую функцию для групп вкладок Chrome. Вскоре вы сможете синхронизировать и использовать группы вкладок на разных устройствах, обеспечивая удобство для многозадачного пользователя.

А в начале следующего года в Chrome появятся функции на базе ИИ модели Gemini.