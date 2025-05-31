Приложения
Опубликовано 31 мая 2025, 23:15
1 мин.

Интеграция Apple Siri и Google Gemini будет более значительной, чем считалось

Для улучшения взаимодействия
В ближайшем будущем Apple планирует интегрировать поддержку Google Gemini c Apple Intelligence для улучшения функциональности голосового помощника Siri, дополняя уже существующую интеграцию с ChatGPT.
Интеграция Apple Siri и Google Gemini будет более значительной, чем считалось

© Google

Об этом заявили разработчики Google на мероприятии Google I/O. Инсайдеры из 9to5Mac со ссылкой на материалы I/O рассказали, что интеграция Gemini c Apple Intelligence будет более масштабной и значимой, чем планировалось изначально. Siri получит информативность, благодаря которой станет более персональным ассистентом.

Например, в настоящее время интеграция Siri с ChatGPT позволяет сохранять диалоги и сразу входить в аккаунт чат-бота, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия, а интеграция с Google Gemini может стать ещё более значительным прогрессом.

Отмечается, что Gemini будет использовать персональный контекст для более персонализированных, проактивных ответов. Этот процесс будет конфиденциальным, прозрачным и под контролем пользователя.

Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#Google
,
#Siri
,
#нейросеть
,
#Gemini