Интеграция Apple Siri и Google Gemini будет более значительной, чем считалось

Об этом заявили разработчики Google на мероприятии Google I/O. Инсайдеры из 9to5Mac со ссылкой на материалы I/O рассказали, что интеграция Gemini c Apple Intelligence будет более масштабной и значимой, чем планировалось изначально. Siri получит информативность, благодаря которой станет более персональным ассистентом.

Например, в настоящее время интеграция Siri с ChatGPT позволяет сохранять диалоги и сразу входить в аккаунт чат-бота, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия, а интеграция с Google Gemini может стать ещё более значительным прогрессом.

Отмечается, что Gemini будет использовать персональный контекст для более персонализированных, проактивных ответов. Этот процесс будет конфиденциальным, прозрачным и под контролем пользователя.