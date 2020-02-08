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Сегодня 16:36
Инженеры разработали новую программу для освобождения места на смартфоне
Она очень схожа с Netflix и YouTube
В сети появилась информация о том, что инженерам из Университета Пердью удалось разработать совершенно новый тип программного обеспечения — так называемое “потоковое ПО”. Его суть заключается в передаче данных и вычислительных мощностей с облачных серверов на клиент приложения в смартфоне пользователя. Таким образом оно будет не только неприхотливо к мощностям устройства, но также будет занимать меньше места в памяти смартфона.
Больше всего работа новой системы напоминает работу таких потоковых сервисов как Netflix, YouTube и т.п. Также как их пользователи загружают лишь приложение-клиент, после чего потребляют контент, так и приложения, использующие разработанную инженерами структуру, будут все свои основные вычисления производить на серверах компаний.
”Здесь компоненты приложения, такие как тяжелое видео, графика или пути кода, мгновенно передаются в потоковом режиме, несмотря на возможные ошибки и замедления в сотовой сети”, — рассказал ведущий автор разработки Саураб Багчи.