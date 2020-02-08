Инженеры разработали новую программу для освобождения места на смартфоне

Больше всего работа новой системы напоминает работу таких потоковых сервисов как Netflix, YouTube и т.п. Также как их пользователи загружают лишь приложение-клиент, после чего потребляют контент, так и приложения, использующие разработанную инженерами структуру, будут все свои основные вычисления производить на серверах компаний.

”Здесь компоненты приложения, такие как тяжелое видео, графика или пути кода, мгновенно передаются в потоковом режиме, несмотря на возможные ошибки и замедления в сотовой сети”, — рассказал ведущий автор разработки Саураб Багчи.