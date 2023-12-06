Приложения
22:00, 06 декабря 2023
1 мин.

iOS 17.2 исправил проблемы с беспроводной зарядкой iPhone в «некоторых автомобилях»

Но дело не в эгоизме

Apple готовится к выпуску iOS 17.2, и среди заявленных в ней исправлений - решение проблем с беспроводной зарядкой iPhone, с которыми сталкиваются пользователи «некоторых автомобилей», пишет компания.

iOS 17.2 исправил проблемы с беспроводной зарядкой iPhone в «некоторых автомобилях»

© Ferra.ru / Kandinsky 3

В прошлом месяце Apple непреднамеренно нарушила беспроводную зарядку в автомобиле для водителей GM, использующих iPhone 15, что вызвало разочарование и неудобства среди пользователей. В то время как примечания к выпуску iOS 17.2 расплывчаты в отношении специфики исправления, в нем упоминается решение проблемы беспроводной зарядки в «определенных автомобилях».

Это уже второй случай в iOS 17, когда Apple решает проблемы, связанные с беспроводной зарядкой в автомобиле. Примечательно, что предыдущее обновление, iOS 17.1.1, содержало исправление для водителей BMW, столкнувшихся с проблемами беспроводной зарядки и NFC.

Новости партнеров
Новости партнеров