iOS 17.2 исправил проблемы с беспроводной зарядкой iPhone в «некоторых автомобилях»

В прошлом месяце Apple непреднамеренно нарушила беспроводную зарядку в автомобиле для водителей GM, использующих iPhone 15, что вызвало разочарование и неудобства среди пользователей. В то время как примечания к выпуску iOS 17.2 расплывчаты в отношении специфики исправления, в нем упоминается решение проблемы беспроводной зарядки в «определенных автомобилях».

Это уже второй случай в iOS 17, когда Apple решает проблемы, связанные с беспроводной зарядкой в автомобиле. Примечательно, что предыдущее обновление, iOS 17.1.1, содержало исправление для водителей BMW, столкнувшихся с проблемами беспроводной зарядки и NFC.