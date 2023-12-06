iOS 17.2 исправил проблемы с беспроводной зарядкой iPhone в «некоторых автомобилях»Но дело не в эгоизме
Apple готовится к выпуску iOS 17.2, и среди заявленных в ней исправлений - решение проблем с беспроводной зарядкой iPhone, с которыми сталкиваются пользователи «некоторых автомобилей», пишет компания.
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В прошлом месяце Apple непреднамеренно нарушила беспроводную зарядку в автомобиле для водителей GM, использующих iPhone 15, что вызвало разочарование и неудобства среди пользователей. В то время как примечания к выпуску iOS 17.2 расплывчаты в отношении специфики исправления, в нем упоминается решение проблемы беспроводной зарядки в «определенных автомобилях».
Это уже второй случай в iOS 17, когда Apple решает проблемы, связанные с беспроводной зарядкой в автомобиле. Примечательно, что предыдущее обновление, iOS 17.1.1, содержало исправление для водителей BMW, столкнувшихся с проблемами беспроводной зарядки и NFC.