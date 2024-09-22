iOS 18 начала снижать производительность iPhone ради экономии энергии

Опубликовано 22 сентября 2024, 18:001 мин.
iOS 18 начала снижать производительность iPhone ради экономии энергииВозможно, это функционал
Портал WccfTech со ссылкой на блогера и инсайдера Geekerwan сообщил, что в iOS 18 появилась неанонсированная функция замедления процессора для увеличения автономности смартфона.
Geekerwan подтвердил, что тестирование устройств под управлением iOS 18 действительно положительно сказывается на энергоэффективности аппарата, но ухудшает производительность айфонов из-за того, что ОС не позволяет быстро разогнаться чипу при увеличении нагрузки.
Об этом свидетельствуют и результаты бенчмарков. Так, при установленной iOS 17 iPhone 15 Pro Max в однопоточном и многопоточном тестах выдавал 2999 и 7779 баллов соответственно, при iOS 18 результат составляет 2885 и 7476 баллов.
В связи с этим эксперты рекомендуют не устанавливать iOS 18 на iPhone, а дождаться исправлений и более стабильных сборок системы. Apple пока не прокомментировала эту информацию.