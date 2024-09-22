iOS 18 начала снижать производительность iPhone ради экономии энергии

Geekerwan подтвердил, что тестирование устройств под управлением iOS 18 действительно положительно сказывается на энергоэффективности аппарата, но ухудшает производительность айфонов из-за того, что ОС не позволяет быстро разогнаться чипу при увеличении нагрузки.

Об этом свидетельствуют и результаты бенчмарков. Так, при установленной iOS 17 iPhone 15 Pro Max в однопоточном и многопоточном тестах выдавал 2999 и 7779 баллов соответственно, при iOS 18 результат составляет 2885 и 7476 баллов.

В связи с этим эксперты рекомендуют не устанавливать iOS 18 на iPhone, а дождаться исправлений и более стабильных сборок системы. Apple пока не прокомментировала эту информацию.